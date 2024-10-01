У повторно севшего за руль в состоянии опьянения водителя из Шигонского района конфисковали авто

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Судебные приставы Шигонского района изъяли автомобиль у жителя Самарской области, осужденного за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Ночью сотрудниками Госавтоинспекции было остановлено транспортное средство, за рулем которого находился мужчина, от которого исходил устойчивый запах алкоголя. Проверив данные водителя, правоохранители установили, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Рассмотрев материалы дела суд постановил признать жителя Самарской области виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», назначить ему наказание в виде 320 часов обязательных работ, а также запретить управлять транспортными средствами на протяжении 2 лет. Автомобиль нарушителя, согласно приговору, необходимо было обратить в доход государства.



Исполняя судебное решение, сотрудники Службы изъяли конфискованный у осужденного автомобиль и передали иномарку в Росимущество для дальнейшего обращения ее в доход государства.