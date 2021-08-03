Турист из Самары рассказал подробности аварии с автобусом в Турции

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Турист из Самары рассказал в социальных сетях об аварии в Турции, унёсшей жизни 3 жителей региона.

По словам Сергея Кремнева, проблемы начались, когда автобус забирал последних отъезжающих из отеля.

«Был специфический запах в салоне. Водитель 5-7 минут что-то делал с колесом. Возможно, это и стало причиной поломки автобуса и того, что его выкинуло на встречную полосу», - рассказал Сергей.

По словам самарца, в какой-то момент автобус стало серьезно заносить в бок, он протаранил ограждение и перевернулся на бок, вылетев на встречку. Больше всего пострадали люди, которые оказались зажаты между сидениями, в самом низу.

«Я вывел своих - жену и троих детей, усадил их на дорогу подальше и вернулся в автобус. На руках вынес погибшую девочку, потом услышал, как кричит женщина - её сильно прижало. Я начал кричать, чтобы мне помогли перевернуть автобус. Наши были в шоке, в основном на помощь пришли турки», - рассказал мужчина.

Сейчас Сергей Кремнев и вся его семья находятся в больнице, пишет ГТРК Самара.

Для родных пострадавших и погибших в ДТП в Турции работает горячая линия.

Фото КП/youtube