ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с виртуальным образом карты

182

Банк России сообщил о новой мошеннической схеме, связанной с использованием виртуальных образов банковских карт. Злоумышленники обманывают жертв, убеждая их установить поддельное "приложение ЦБ", которое якобы должно защитить их средства.

Схема начинается с того, что мошенники убеждают жертву в попытке кражи ее денег. Затем они предлагают установить ложное приложение, во время установки которого блокируют доступ к другим функциям смартфона. После этого злоумышленники требуют от жертвы поднести карту к телефону и ввести код подтверждения под предлогом "авторизации".

На деле приложение создает виртуальный образ карты, с помощью которого преступники могут снимать деньги через банкоматы с бесконтактной технологией.

"Они используют его удаленно на своих телефонах, чтобы снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. То есть, вместо банковской карты чужого человека они прикладывают свой смартфон", – говорится в сообщении.

Банк России настоятельно рекомендует гражданам избегать установки любых приложений по просьбе незнакомцев и не передавать свои личные или финансовые данные третьим лицам, что бы они ни утверждали, пишет Смотрим.