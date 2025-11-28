Тольяттинцу пришлось заплатить 500 тысяч рублей за сбитую женщину

Житель г. Тольятти, двигаясь по городу со скоростью намного превышающей установленное ограничение, допустил наезд на пешехода. В результате столкновения женщина получила множественные переломы, а также ушиб головного мозга средней тяжести. Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Помимо назначения наказания в виде ограничения свободы автомобилиста обязали также компенсировать пострадавшей моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. В результате часть денежных средств была погашена. Оставшуюся после списания со счетов сумму молодой человек, раскаявшийся в том, что нарушением им ПДД привело к таким последствиям, перевел на депозитный счет самостоятельно.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Компенсация морального вреда перечислена взыскателю.