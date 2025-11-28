Я нашел ошибку
Главные новости:
В Безенчукском районе мать осуждена за уклонение от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей
В Самаре тоннелепроходческий щит вышел из правого перегонного тоннеля «Театральной»
Гид по ассистивным технологиям: Билайн и Everland представляют цифровую платформу по ассистивным технологиям для людей с приобретенной инвалидностью
крупнейшие экспортеры в четыре раза сократили покупку валюты в России
В Тольятти авто влетело под погрузчик, водитель чудом выжила
Самарская делегация посетила Нижегородскую область с бизнес-миссией
Стало известно, сколько продлятся новогодние каникулы у самарских школьников
Актер Михаил Мамаев встретился со школьниками Самарской области в рамках проекта Общества «Знание»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинцу пришлось заплатить 500 тысяч рублей за сбитую женщину

174
Тольяттинцу пришлось заплатить 500 тысяч рублей за сбитую женщину

Житель г. Тольятти, двигаясь по городу со скоростью намного превышающей установленное ограничение, допустил наезд на пешехода. В результате столкновения женщина получила множественные переломы, а также ушиб головного мозга средней тяжести. Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Помимо назначения наказания в виде ограничения свободы автомобилиста обязали также компенсировать пострадавшей моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Центрального района г. Тольятти.
В рамках исполнительного производства сотрудником Службы было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника. В результате часть денежных средств была погашена. Оставшуюся после списания со счетов сумму молодой человек, раскаявшийся в том, что нарушением им ПДД привело к таким последствиям, перевел на депозитный счет самостоятельно.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Компенсация морального вреда перечислена взыскателю.

Теги: ДТП Судебные приставы

