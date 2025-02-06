Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу дочери погибшей самарчанки

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Судебные приставы Железнодорожного района г. Самары взыскали в пользу дочери, погибшей в ДТП женщины, компенсацию морального вреда.

Двигаясь в темное время суток по трассе, житель г. Самары решил совершить обгон большегрузного транспортного средства, которое уже обгонял другой автомобиль. В этот же момент по своей полосе на встречу ему двигался другой автомобиль, который увидел, что первое транспортное средство обгон завершает, перестраиваясь на свою полосу. Однако второе транспортное средство, водитель автомобиля заметить не успел, так же, как и совершавший обгон — не успел вернуться на свою полосу. В результате нарушения водителем, совершающем обгон, правил дорожного движения транспортные средства столкнулись. Пассажирка машины, следовавшей по своей полосе, получила множественные травмы, вследствие которых скончалась в больнице.

Суд признал водителя, совершившего опасный маневр, виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Также он обязал виновника ДТП выплатить дочери погибшей пассажирки компенсацию морального вреда в размере 885 тысяч рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары. Сотрудником органов принудительного исполнения должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства. В рамках него судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на получаемую виновником ДТП заработную плату и находящееся на его счетах в кредитных организациях денежные средства, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 62 тысяч рублей.

В результате принятых сотрудником Службы мер должник полностью погасил задолженность перед дочерью погибшей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.