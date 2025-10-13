С водителя в Самаре, виновного в смертельном ДТП, взыскан моральный вред

167

Судебные приставы Кировского района г. Самары взыскали в пользу родственников погибшей в ДТП женщины компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

Мужчина, двигаясь на скорости на своем автомобиле по городу и заведомо зная о находящимся впереди пешеходном переходе, не предпринял мер к полной остановке и сбил женщину. От полученных травм пешеход скончался. Сын погибшей обратился в суд за взысканием с водителя автомобиля компенсации морального вреда в свою пользу и в пользу сестры по 500 тысяч рублей каждому, поскольку смертью близкого человека им были причинены нравственные страдания.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары были возбуждены исполнительные производства. Сотрудником Службы вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства и наложен запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспортного средства. Кроме того, по каждому из исполнительных производств были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Таким образом, долг мужчины увеличился на 72 тысячи рублей.

Принятые меры побудили должника компенсировать моральный вред родственникам погибшей. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.