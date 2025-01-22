В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла

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Судебные приставы Кинельского района помогли родителям, чей сын погиб в автокатастрофе, получить компенсацию морального вреда в размере 1,7 миллиона рублей.

Мужчина, управляя служебным автомобилем с прицепом, совершил нарушение правил дорожного движения. В результате аварии пассажир мотоцикла получил травмы несовместимые с жизнью. Родственники погибшего обратились в суд с заявление о компенсации морального вреда. Обязательства были возложены на организацию, работником которой было совершено ДТП.

Судебный пристав, возбудивший исполнительные производства, уведомил должника о последствиях неуплаты задолженности. Кроме того, руководство организации было предупреждено об уголовной ответственности.

На следующий день представитель организации предоставил платежные документы, подтверждающие оплату задолженности. Убедившись, что семья погибшего получила денежные средства, судебный пристав окончил исполнительные производства.