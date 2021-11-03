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Тольяттинку за уклонение от выплаты штрафа, назначенного судом, отправили под арест

3 ноября 2021 09:47
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Тольяттинку за уклонение от выплаты штрафа, назначенного судом, отправили под арест

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа с 40-летней правонарушительницы. Штраф в размере 4 тысяч рублей назначен женщине за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

В связи с тем, что добровольно должница решение суда не исполняла, ссуд назначил ей наказание в виде суток административного ареста. При этом женщина не освобождена от ранее назначенного административного штрафа. За нарушение ст. 6.9 КоАП РФ ей придется заплатить 4 тысячи рублей.

Узнать об имеющейся задолженности можно с помощью информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (r63.fssp.gov.ru), с помощью которого можно не только узнать об имеющейся задолженности, но и оплатить ее. Для этого достаточно ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения.

Теги: Судебные приставы

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