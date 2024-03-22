Тольяттинка возвела торговый павильон на незаконно занятых метрах

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти проконтролировали снос самовольного торгового павильона на ул. Мира, площадь которого составляла 90 кв.м. Предпринимательница возвела его несмотря на то, что арендодатель отказал в установлении данного объекта на участке.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратилась администрация города. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и на основании прекращения договора аренды обязал жительницу г. Тольятти демонтировать павильон на территории земельного участка.

В отделение судебных приставов Центрального района поступил исполнительный лист. Сотрудник Службы уведомил должницу о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве и объяснил, что в случае неисполнения решения суда в отношении нее могут быть применены меры принудительного характера, более того уклонение от исполнения решения суда может обернуться административной ответственностью.

Владелица павильона продолжала упрямиться и не собиралась освобождать земельный участок. Судебный пристав-исполнитель ограничил предпринимательницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того он вынес постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с последствиями неисполнения решения суда, женщина сразу же приступила к демонтажу объекта и освобождению земельного участка. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.