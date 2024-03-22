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Тольяттинка возвела торговый павильон на незаконно занятых метрах

22 марта 2024 09:34
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Тольяттинка возвела торговый павильон на незаконно занятых метрах

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти проконтролировали снос самовольного торгового павильона на ул. Мира, площадь которого составляла 90 кв.м. Предпринимательница возвела его несмотря на то, что арендодатель отказал в установлении данного объекта на участке.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратилась администрация города. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и на основании прекращения договора аренды обязал жительницу г. Тольятти демонтировать павильон на территории земельного участка.

В отделение судебных приставов Центрального района поступил исполнительный лист. Сотрудник Службы уведомил должницу о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве и объяснил, что в случае неисполнения решения суда в отношении нее могут быть применены меры принудительного характера, более того уклонение от исполнения решения суда может обернуться административной ответственностью.

Владелица павильона продолжала упрямиться и не собиралась освобождать земельный участок. Судебный пристав-исполнитель ограничил предпринимательницу в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того он вынес постановление о взыскании с должницы исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Столкнувшись с последствиями неисполнения решения суда, женщина сразу же приступила к демонтажу объекта и освобождению земельного участка. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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