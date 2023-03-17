Тольяттинка в многоквартирном доме закрыла системы холодного и горячего водоснабжения сантехническими коробами и плитами

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Владелица помещения на цокольном этаже многоквартирного дома закрыла системы холодного и горячего водоснабжения сантехническими коробами и плитами, что является нарушением и препятствует доступу к общедомовым инженерным сетям. Судебные приставы убедили женщину демонтировать самовольно возведенную конструкцию.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти на исполнении находилось исполнительное производство об обязании жительницы многоквартирного дома демонтировать сантехнические коробы и потолочные плиты, препятствующие управляющей компании регулярно проводить осмотры общедомового имущества.

Судебный пристав-исполнитель уведомил женщину о применении возможных мер принудительного воздействия в случае неисполнения решения суда. Так как неоднократные беседы с должницей не побудили к устранению нарушений, сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Не желая сталкиваться с другими последствиями неисполнения судебного решения, женщина приступила к демонтажу возведенной конструкции. В результате доступ к водоснабжению и отоплению предоставлен.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.