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Тольяттинец заплатил за то, что угрожал убийством бывшей жене

18 июня 2024 10:24
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Тольяттинец заплатил за то, что угрожал убийством бывшей жене

В пользу жительницы г. Тольятти с ее бывшего мужа судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда.

В г. Тольятти спор о разделе совместно нажитого имущества между экс-супругами накалился настолько, что в порыве гнева мужчина с криками: «Я тебя убью», кинул в сторону бывшей жены стеклянную банку. За угрозу убийством мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и обязали выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в 25 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти в отношении бывшего мужа возбудили исполнительное производство о взыскании компенсации морального вреда. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на находящиеся на расчетных счетах денежные средств должника.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность была полностью погашена — моральный вред компенсирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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