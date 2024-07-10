Тольяттинец врезался в бордюр и столб

152

9 июля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 5 человек и 1 погиб.

Одно из ДТП произошло в 15:50 час. в Автозаводском районе Тольятти. 52-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Bogdan 2111, двигался по Южному шоссе в направлении ул. Борковской. В пути следования в районе здания № 113 нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на бордюрный камень, после чего продолжил движение и наехал на световую опору. С места ДТП водитель госпитализирован.