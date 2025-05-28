Тольяттинец лишился автомобиля за езду в нетрезвом виде

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Судебные приставы г. Тольятти передали в зону проведения спецоперации Renault Logan, конфискованный у владельца за нетрезвую езду.

Рано утром в будний день владелец седана двигался на своем автомобиле по трассе М-5. На посту ГИБДД рядом с г. Тольятти он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции.

В связи с тем, что у водителя имелись признаки опьянения ему было предложено пройти медицинское освидетельствование, однако он от него отказался. При этом ранее мужчина уже попадался на вождении в нетрезвом виде и был привлечен к административной ответственности.

Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК и обязал обратить его автомобиль в доход государства. В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство. Конфискованный у должника Renault Logan сотрудники органа принудительного исполнения передали в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции.