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Тольяттинец испугался за грузовик и оплатил долг в 200 тысяч рублей

22 апреля 2024 10:01
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Тольяттинец испугался за грузовик и оплатил долг в 200 тысяч рублей

За нежелание выплачивать штрафы ГИБДД житель Самарской области чуть не лишился грузовой машины «Peugeot». Судебные приставы г. Тольятти арестовали иномарку нарушителя, за которым числилось 150 неоплаченных штрафов.

Любитель лихой езды неоднократно нарушал ПДД. Накопив свыше сотни штрафов, погашать свои долги мужчина не спешил и продолжал игнорировать уведомления Госавтоинспекции. В Межрайонном отделении по взысканию административных штрафов по г. Тольятти возбудили исполнительные производства. Но должник и после их возбуждения не предпринимал никаких мер по ликвидации долга.

Судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании с любителя быстрой езды исполнительского сбора. За игнорирование требований сотрудника Службы мужчина увеличил сумму задолженности на 130 тысяч рублей. Кроме того, вынес запрет на регистрационные действия в отношении транспортного средства.

Мужчина продолжал упрямиться. Тогда на движимое имущество представители закона составили акт описи и ареста. Автотранспортное средство марки «Peugeot» было помещено на спецстоянку. Судебный пристав предупредил, что если долг не будет погашен в полном объеме, то иномарка будет направлена на реализацию в счет погашения задолженности.

На следующий день мужчина прибыл в отделение и предъявил документы, подтверждающие полную оплату долга. Сводное исполнительное производство окончено с отменой всех ограничений.

Теги: Судебные приставы

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