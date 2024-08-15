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Судебные приставы взыскали штраф за незаконную вырубку дуба в Шигонском районе

15 августа 2024 12:53
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Судебные приставы взыскали штраф за незаконную вырубку дуба в Шигонском районе

Судебные приставы Шигонского района Самарской области взыскали с местного жителя штраф за незаконную рубку лесных насаждений.

Мужчина, не имеющий разрешающих документов, произвел незаконную вырубку деревьев породы «Дуб». По решению суда местный житель признан виновным и привлечён к  административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев».

Добиваться выплаты административного штрафа пришлось принудительно. Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Шигонского района Самарской области.

Судебный пристав разъяснил должнику о мерах, которые могут быть применены в случае неуплаты долга, однако мужчина продолжил уклоняться от исполнения обязанностей. Понуждая нарушителя к возмещению ущерба, сотрудник Службы вынес постановление о взыскании с него исполнительского сбора. Кроме того, судебный пристав обратил взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах мужчины.

После применения принудительных мер ущерб, причиненный природе, был полностью возмещен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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