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Судебные приставы взыскали штраф за незаконную организацию азартных игр в Самаре

16 января 2025 12:47
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Судебные приставы взыскали штраф за незаконную организацию азартных игр в Самаре

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с администратора незаконного азартного салона уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Движимый корыстным желанием извлечь финансовую выгоду, мужчина открыл подпольный игровой салон, в котором установил 10 игровых автоматов. Кроме того, житель
 г. Самары предложил поучаствовать в нелегальном бизнесе и своему товарищу. Мужчины пригласили в салон администратора, которая помогала с организацией и проведением азартных игр.

Незаконная деятельность была пресечена органами безопасности. Суд признал организатора  и работников игрового салона виновными в совершении преступления по ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Самый крупный штраф был назначен владельцу подпольного клуба. Девушке же, выполнявшей роль администратора, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Куйбышевского района г. Самары в отношении 23-летней жительницы г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Ей разъяснили, что в случае неуплаты уголовного штрафа судебный пристав в праве вынести представление в суд о замене уголовного наказания на более строгое. Кроме того, сотрудник Службы обратил взыскание на денежные средства должницы, находящиеся на расчетных счетах, и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора.

Данные меры возымели эффект. Девушка оплатила задолженность, в том числе и исполнительский сбор,  в полном объеме.

Теги: Судебные приставы

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