Судебные приставы взыскали с самарца уголовный штраф за оскорбление представителя власти

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Житель Промышленного района г. Самары неприлично высказался в адрес представителя власти в связи с исполнением последним своих должностных обязанностей. Судебные приставы взыскали с молодого человека уголовный штраф в размере 25 тысяч рублей.

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из супермаркетов, устроил скандал и проявил агрессию по отношению к другим покупателям. Кассир магазина обратилась в дежурную часть с сообщением о нарушении мужчиной общественного порядка. Приезд сотрудников полиции 26-летний парень воспринял крайне негативно и начал оскорблять одного из них. Действия молодого человека послужили основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела.

Суд признал мужчину виновным в преступлении, предусмотренным ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары было возбуждено исполнительное производство. Судебный пристав проинформировал должника о последствиях неисполнения судебного решения и предупредил о возможности замены наказания на более строгое. Однако мужчина не торопился оплачивать штраф.

Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора и обратил взыскание на его заработную плату.

Применимые меры заставили должника задуматься о скорейшей выплате долга и серьезности ситуации. Молодой человек выплатил уголовный штраф. Исполнительное производство окончено.