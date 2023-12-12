Судебные приставы Самары передали на уничтожение партию алкоголя

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В г. Самары судебные приставы передали на уничтожение свыше 570 литров спиртосодержащей продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 19 исполнительных производств о конфискации и передачи на уничтожение свыше 570 литров спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения.

Индивидуальные предприниматели торговали алкоголем без специального разрешения. В отношении владельцев магазинов сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения процессуальных документов суд постановил конфисковать у индивидуальных предпринимателей алкогольную продукцию с последующей передачей ее на уничтожение.

В рамках исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель выехал на торговые точки, где произвел изъятие алкоголя. Спиртосодержащая продукция передана в Росалкогольрегулирование на уничтожение, о чем составлен соответствующий акт.