Судебные приставы Самары передали на уничтожение партию алкоголя

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров назвал поддержку Президента важнейшей составляющей позитивных преобразований в регионе.
Дмитрий Азаров рассказал об итогах реализации нацпроектов в Самарской области
В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.
Армен Бенян:  противоэпидемические меры помогут снизить риски распространения вирусных инфекций 
В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет.
В Самаре запрет Минпросвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников
Женщины-руководители Самарской области поделились историями успеха.
В Самарской области состоялся форум  «Мой бизнес 63. Точки опоры»
«Единый мониторинг» — это решение для бизнеса, которое позволяет мониторить рабочее время своих сотрудников, находящихся вне офиса.
«Единый мониторинг 2.0» от билайн бизнес: что нового?
Итоги программы «Умные удобрения», в которой приняли участие более 20 школьников Самарской области, подвели в ходе защиты проектов.
«Тольяттиазот» подвел итоги второй профильной смены в центре талантов «Вега»
Самарский зоопарк подвел итоги конкурса "Креативная ёлочная игрушка"
Самарский зоопарк подвел итоги конкурса "Креативная ёлочная игрушка"
На реках области продолжается процесс ледообразования
На реках области продолжается процесс ледообразования
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.98
-0.66
EUR 98.08
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В УФСИН СО проведен конкурс «Национальная игрушка»
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы Самары передали на уничтожение партию алкоголя

12 декабря 2023 12:00
166
Судебные приставы Самары передали на уничтожение партию алкоголя

В г. Самары судебные приставы передали на уничтожение свыше 570 литров спиртосодержащей продукции.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнении находилось 19 исполнительных производств о конфискации и передачи на уничтожение свыше 570 литров спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения.

Индивидуальные предприниматели торговали алкоголем без специального разрешения. В отношении владельцев магазинов сотрудниками полиции составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения процессуальных документов суд постановил конфисковать у индивидуальных предпринимателей алкогольную продукцию с последующей передачей ее на уничтожение.

В рамках исполнения требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель выехал на торговые точки, где произвел изъятие алкоголя. Спиртосодержащая продукция передана в Росалкогольрегулирование на уничтожение, о чем составлен соответствующий акт.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
11 декабря 2023, 11:22
Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек
Индивидуальный предприниматель из г. Самары открыл в центре города цветочный магазин. Происшествия
372
Операция Должник стартует на территории Самарской области
11 декабря 2023, 09:35
Операция "Должник" стартует на территории Самарской области
В рамках акции сотрудники полиции совместно с судебными приставами-исполнителями будут проводить рейды по выявлению лиц, своевременно не уплативших... Общество
313
Самарец менял имена, чтобы скрываться от алиментов
08 декабря 2023, 10:44
Самарец менял имена, чтобы скрываться от алиментов
После установления факта неоднократной смены имени сотрудникам Службы удалось установить местонахождения должника. Происшествия
458
В центре внимания
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
12 декабря 2023  13:41
В Самарской области модернизировали 336 светофоров
147
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
12 декабря 2023  10:10
В ходе акции «Самарская Ёлка желаний» уже 223 поздравительные открытки нашли своих адресатов
205
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
12 декабря 2023  09:30
Дмитрий Азаров обратился к самарцам в День Конституции
227
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
528
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
465
Весь список