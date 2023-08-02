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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы помогли восстановить дорогу в Самаре

2 августа 2023 10:24
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Судебные приставы помогли восстановить дорогу в Самаре

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску обеспечили безопасность дорожного движения, побудив городские власти устранить нарушения асфальтного покрытия на автомобильной дороге.

Надзорным органом выявлены нарушения асфальтного покрытия на одной из дорог г. Самары. Выбоины и многочисленные просадки асфальта создавали угрозу для безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения. Суд, рассмотрев материалы дела, поддержал заявленные требования и обязал администрацию города устранить выявленные нарушения.

На основании судебного решения в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав-исполнитель направил в адрес должника постановление о возбуждении исполнительного производства. Также сотрудник Службы предупредил должностные лица, ответственные за ремонт дорожного покрытия, о возможном привлечении в случае неисполнения решения суда к административной и уголовной ответственности.

Не желая быть подвергнутым комплексу мер, направленных на принудительное исполнение, должник-организация исполнила требования исполнительного документа и устранила выявленные дефекты на дороге общего пользования.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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