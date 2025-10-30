Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
В Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
30 октября 2025 13:02
В одной из квартир в Автозаводском районе г. Тольятти произошла авария на стояке холодного водоснабжения — авария произошла из-за лопнувшего шланга. В результате причинен значительный ущерб собственнице квартиры, проживающей этажом ниже.

Рассмотрев исковое заявление, суд удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с собственницы квартиры, где произошла авария,  ущерб в размере 250 тысяч рублей.

Судебный пристав Автозаводского района №2 г. Тольятти возбудил исполнительное производство, о чем уведомил должницу в установленном законом порядке, предупредив ее о возможной уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Также сотрудник органа принудительного исполнения запретил женщине совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17 тысяч рублей.

Не желая сталкиваться с иными мерами принудительного воздействия, женщина компенсировала ущерб в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
29 октября 2025, 10:24
В Тольятти снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Торговая точка по продаже пенных напитков располагать на земельном участке, принадлежащем администрации города. Происшествия
279
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
28 октября 2025, 11:12
Самарец незаконно получал пенсию по инвалидности
Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Происшествия
419
Жительница Самарской области ответит за продажу арестованного телевизора
27 октября 2025, 11:12
Жительница Самарской области ответит за продажу арестованного телевизора
Женщина привлечена к уголовной ответственности. Происшествия
419
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
115
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
127
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
160
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
160
