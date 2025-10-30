Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру

83

В одной из квартир в Автозаводском районе г. Тольятти произошла авария на стояке холодного водоснабжения — авария произошла из-за лопнувшего шланга. В результате причинен значительный ущерб собственнице квартиры, проживающей этажом ниже.

Рассмотрев исковое заявление, суд удовлетворил требования женщины и постановил взыскать с собственницы квартиры, где произошла авария, ущерб в размере 250 тысяч рублей.

Судебный пристав Автозаводского района №2 г. Тольятти возбудил исполнительное производство, о чем уведомил должницу в установленном законом порядке, предупредив ее о возможной уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. Также сотрудник органа принудительного исполнения запретил женщине совершать регистрационные действия в отношении транспортного средства и вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17 тысяч рублей.

Не желая сталкиваться с иными мерами принудительного воздействия, женщина компенсировала ущерб в полном объеме. Исполнительное производство окончено.