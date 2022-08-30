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Судебные приставы изъяли у тольяттинца 700 пачек сигарет

30 августа 2022 09:48
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Судебные приставы изъяли у тольяттинца 700 пачек сигарет

 

На одной из остановок общественного транспорта в г. Тольятти предприимчивый мужчина незаконно реализовал табачную продукцию. Изучив материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей с конфискацией 700 пачек сигарет. 

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия табачной продукции. Нелегально реализуемые непромаркированные сигареты передали на уничтожение.  

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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