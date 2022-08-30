Судебные приставы изъяли у тольяттинца 700 пачек сигарет

143

На одной из остановок общественного транспорта в г. Тольятти предприимчивый мужчина незаконно реализовал табачную продукцию. Изучив материалы дела, суд признал его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей с конфискацией 700 пачек сигарет.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебные приставы выехали по месту совершения исполнительных действий и составили акт изъятия табачной продукции. Нелегально реализуемые непромаркированные сигареты передали на уничтожение.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.