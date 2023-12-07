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Судебные приставы добились возвращения участка в 4 000 кв. м администрации города

7 декабря 2023 10:15
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Судебные приставы добились возвращения участка в 4 000 кв. м администрации города

Судебные приставы добились возвращения участка в 4 000 кв. м, расположенного на территории особо охраняемого объекта,  администрации города.

Одна из самарских организаций выкупила земельный участок площадью в 4 тысячи кв. м для проведения на нем строительных работ. Однако при проверке оказалось, что данный участок  расположен в границах охранной зоны особо охраняемого природного объекта и строительство на нем капитальных объектов запрещено. Надзорные органы обратились в суд с исковым заявлением истребовать земельный участок из незаконного пользования. Суд требования удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение к самарским судебным приставам.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы руководство строительной фирмы было предупреждено об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». Также за неисполнение судебного решения в установленный законом срок в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили должника вернуть  находящийся в границах охранной зоны особо охраняемого природного объекта земельный участок в 4 тысяч кв.м.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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