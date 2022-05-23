Судебные приставы добились ремонта крыши в Самарской области

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Организация, занимающаяся ремонтом многоквартирных домов, выполнила работы по капитальному ремонту крыши дома после требований судебных приставов Красноармейского района Самарской области.

Некоммерческая организация обязана была провести ремонт крыши жилого дома в рамках региональной программы. Однако обязанности по обслуживанию и содержанию общего имущества многоквартирного дома исполнены не были. Решить спор мирным путем не вышло – дело дошло до служителей Фемиды. Как выяснилось, ответчиком не был заключен договор подряда на проведение ремонта. Суд обязал их своевременно выполнить работы по капитальному ремонту крыши.

Однако время, определённое судом, шло, а ремонт не проводился. В связи с тем, что организация не выполнила свои обязательства в установленный срок, в отношении нее судебными приставами Красноармейского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство.

Сотрудники Службы вручили руководству организации требование об исполнении решения суда, а также предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Тут же изыскав возможность, организация отремонтировала крышу многоквартирного дома. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.