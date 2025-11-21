Судебные приставы добились демонтажа ритуального павильона в Тольятти

124

Сотрудники отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти проконтролировали снос двух ритуальных павильонов, которые занимали землю незаконно.

Администрация города обратилась в суд с заявлением об обязании фирмы, некогда арендовавшей земельный участок возле кладбища, снести стоящие у забора ритуальные павильоны. Суд принял сторону истца. Исполнительный документ об освобождении земельного участка и приведении его в пригодный для дальнейшего использование вид поступил в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти .

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о последствия неисполнения судебного решения и установил срок для добровольного исполнения. Однако должник не приступил к демонтажу павильонов и в отношении должника сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также владельцам фирмы сообщили, что незаконно занимающие землю строения в любом случае будут снесены, а потраченные на демонтаж средства взысканы с организации в принудительном порядке.

Не желая компенсировать затраты, хозяева павильона самостоятельно демонтировали павильоны и привели земельный участок в пригодное для дальнейшего использование состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.