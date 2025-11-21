Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Судебные приставы добились демонтажа ритуального павильона в Тольятти

21 ноября 2025 13:34
124
Сотрудники отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти проконтролировали снос двух ритуальных павильонов, которые занимали землю незаконно.

Администрация города обратилась в суд с заявлением об обязании фирмы, некогда арендовавшей земельный участок возле кладбища, снести стоящие у забора ритуальные павильоны. Суд принял сторону истца. Исполнительный документ об освобождении земельного участка и приведении его в пригодный для дальнейшего использование вид поступил в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти .

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель уведомил организацию о последствия неисполнения судебного решения и установил срок для добровольного исполнения. Однако должник не приступил к демонтажу павильонов и в отношении должника сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также владельцам фирмы сообщили, что незаконно занимающие землю строения в любом случае будут снесены, а потраченные на демонтаж средства взысканы с организации в принудительном порядке.

Не желая компенсировать затраты, хозяева павильона самостоятельно демонтировали павильоны и привели земельный участок в пригодное для дальнейшего использование состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

