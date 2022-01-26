Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарскую область не пустили 200 тыс. флаконов немаркированного арабского парфюма
В Самарскую область не пустили 200 тыс. флаконов немаркированного арабского парфюма
Общественный центр Сбера приглашает студентов на открытый разговор о карьере
Общественный центр Сбера приглашает студентов на открытый разговор о карьере
В Тольятти для арендаторов земельных участков создают равные условия
В Тольятти для арендаторов земельных участков создают равные условия
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь
Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь
Тольяттинский школьник выдумал историю, что чужая женщина хотела его увести
Тольяттинский школьник выдумал историю, что чужая женщина хотела его увести
Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае заболевания коронавирусом и ОРВИ
Минздрав России опубликовал памятку для граждан о действиях в случае заболевания коронавирусом и ОРВИ
Добрые видео: в России проходит конкурс семейных роликов
Добрые видео: в России проходит конкурс семейных роликов
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.64
1.28
EUR 88.93
1.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь

26 января 2022 12:42
88
Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь

Судебные приставы г. Самары добились того, чтобы жительнице областной столицы заменили рассыпавшуюся на осколки раздвижную дверь и пробитый поддон душевой кабины. 

    Жительница г. Самары приобрела у одной из фирм раздвижную дверь с безосколочным стеклом и поддон, для организации туалетно-душевого пространства. Однако в процессе использования предметов дверь, без видимых на то причин, распалась на несколько крупных осколков, которые повредили поддон и нанесли физические повреждения человеку, находящемуся в душевой. Женщина обратилась в фирму с требованием заменить некачественную дверь и поддон, пострадавший в результате разрушения двери, однако там ей отказали. Тогда жительница г. Самары обратилась в суд . 

Рассмотрев материалы дела, судом было принято решение об обязании организацию осуществить равноценную замену двери и поддона. Исполнительный документ был направлен на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник-организация была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Владельцам фирмы был установлен срок для исполнения решения суда. Также они были предупреждены о последствиях его неисполнения. Оданко, несмотря на полученные предупреждения должник-организация взыскателю новую дверь и новый поддон для душевой не предоставила. В результате судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Вынесенное постановление о взыскании сбора побудило должника осуществить жительнице Самары  равноценную замену двери и поддона. 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов двойняшкам
26 января 2022, 09:38
Тольяттинца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов двойняшкам
Если мужчина не предпримет попыток к погашению долга, условный срок будет заменен реальным.   Происшествия
161
У самарца арестовали автомобиль за долг в 176 тысяч рублей
25 января 2022, 11:29
У самарца арестовали автомобиль за долг в 176 тысяч рублей
Должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер... Происшествия
309
С помощью судебных приставов самарчанка вселилась в родительский дом
25 января 2022, 09:32
С помощью судебных приставов самарчанка вселилась в родительский дом
Внучка после смерти бабушки заняла унаследованную жилплощадь, выкинула все имеющиеся там вещи и объявила себя хозяйкой дома, не пуская тетю. Общество
312
В центре внимания
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
26 января 2022  12:56
Опубликованы итоги конкурса общественных проектов на 2022 год по Губернаторскому проекту «СОдействие»
61
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
26 января 2022  10:44
В Самаре запретят парковку на ряде улиц
148
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
26 января 2022  09:49
Дмитрий Азаров о строительстве станции метро «Театральная»: «Реализуем давнюю мечту»
218
В ходе встречи представители вузов и ссузов Самарской области выступили с рядом предложений и общественно-значимых инициатив.
25 января 2022  21:10
Дмитрий Азаров: «Самарская область – студенческий регион»
431
Губернатор обсудил с преподавателями и студентами университета ключевые и перспективные проекты молодых учёных, которые работают в Доме научной коллаборации.
25 января 2022  20:09
Дмитрий Азаров оценил возможности Дома научной коллаборации СамГТУ
461
Весь список