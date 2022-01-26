Судебные приставы добились, чтобы самарчанке заменили рассыпавшуюся на осколки дверь

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Судебные приставы г. Самары добились того, чтобы жительнице областной столицы заменили рассыпавшуюся на осколки раздвижную дверь и пробитый поддон душевой кабины.

Жительница г. Самары приобрела у одной из фирм раздвижную дверь с безосколочным стеклом и поддон, для организации туалетно-душевого пространства. Однако в процессе использования предметов дверь, без видимых на то причин, распалась на несколько крупных осколков, которые повредили поддон и нанесли физические повреждения человеку, находящемуся в душевой. Женщина обратилась в фирму с требованием заменить некачественную дверь и поддон, пострадавший в результате разрушения двери, однако там ей отказали. Тогда жительница г. Самары обратилась в суд .

Рассмотрев материалы дела, судом было принято решение об обязании организацию осуществить равноценную замену двери и поддона. Исполнительный документ был направлен на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должник-организация была уведомлена о возбуждении в отношении нее исполнительного производства. Владельцам фирмы был установлен срок для исполнения решения суда. Также они были предупреждены о последствиях его неисполнения. Оданко, несмотря на полученные предупреждения должник-организация взыскателю новую дверь и новый поддон для душевой не предоставила. В результате судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.

Вынесенное постановление о взыскании сбора побудило должника осуществить жительнице Самары равноценную замену двери и поддона.