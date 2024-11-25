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Столкновение автомобилей на трассе А-300 Самара–Большая Черниговка: двое пострадавших

25 ноября 2024 14:25
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Столкновение автомобилей на трассе А-300 Самара–Большая Черниговка: двое пострадавших

Большечерниговские пожарные-спасатели работали на месте дорожной аварии.

Сегодня в 10:30 диспетчеру пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно–транспортном происшествии на 144 километре автодороги А – 300 «Самара – Большая Черниговка».
На место вызова оперативно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 133. По прибытии установлено, что произошло столкновение грузового автомобиля Камаз и легкового автомобиля Шевроле Нива.
Также к месту происшествия были направлены бригада скорой медицинской помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. В результате происшествия пострадали два человека. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобиля, стабилизацию, сбор информации.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

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