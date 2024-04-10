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Сразу двух молодых людей, находившихся в розыске, задержали росгвардейцы в Самаре

10 апреля 2024 10:39
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Сразу двух молодых людей, находившихся в розыске, задержали росгвардейцы в Самаре

В ночное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Самарском районе областного центра.  Около полуночи возле одного из домов на улице Самарской росгвардейцы обратили внимание на двух молодых людей – увидев служебный автомобиль, они попытались скрыться. Стражи правопорядка решили выяснить причину такого поведения и остановили их.

Установив личности молодых людей и проверив их по информационным базам данных, сотрудники Росгвардии выяснили, что оба они находятся в розыске. Одного разыскивал отдел полиции Самарского района, поскольку он скрылся от органов дознания, второго – отдел полиции Промышленного района, так как он скрылся от следователей.

Росгвардейцы передали правонарушителей 2005 года рождения своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги: Росгвардия

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