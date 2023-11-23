Сотрудники полиции в Самарской области помогли в трудной дорожной ситуации 70-летнему водителю

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Сотрудники Госавтоинспекции, узнав, что мужчина попал в "дорожный плен", незамедлительно пришли на выручку.

В дежурную часть ОМВД России по Волжскому району за помощью обратился сельский житель и сообщил, что находится на 20 км трассы А-300 «Самара – Большая Черниговка» в поломанном транспортном средстве, не имея возможности продолжить свой путь. "Полиция - моя последняя надежда!", - пояснил 70-летний водитель сотруднику дежурной части. Полицейский успокоил мужчину, пояснив, что примет все возможные меры для оказания помощи. После этого направил по адресу ближайший экипаж полиции, патрулирующий территорию Волжского района.

Сотрудники Госавтоинспекции в считанные минуты прибыли по указанному адресу. Оценив масштаб «бедствия», мужчины, используя имеющиеся в патрульном автомобиле инструменты, быстро заменили поврежденное колесо большегруза. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость, пожелал инспекторам службы без происшествий и карьерного роста. Полицейские, убедившись, что мужчина 1953 года рождения больше не нуждается в помощи и продолжил свой путь домой, доложили дежурному обстановку и убыли на маршрут патрулирования.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную жизненную (дорожную) ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/