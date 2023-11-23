Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
Турция решила затянуть сроки и пока не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.16
0.29
EUR 96.15
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники полиции в Самарской области помогли в трудной дорожной ситуации 70-летнему водителю

23 ноября 2023 12:38
102
Сотрудники полиции в Самарской области помогли в трудной дорожной ситуации 70-летнему водителю

Сотрудники Госавтоинспекции, узнав, что мужчина попал в "дорожный плен", незамедлительно пришли на выручку.

В дежурную часть ОМВД России по Волжскому району за помощью обратился сельский житель и сообщил, что находится на 20 км трассы А-300 «Самара – Большая Черниговка» в поломанном транспортном средстве, не имея возможности продолжить свой путь. "Полиция - моя последняя надежда!", - пояснил 70-летний водитель сотруднику дежурной части. Полицейский успокоил мужчину, пояснив, что примет все возможные меры для оказания помощи. После этого направил по адресу ближайший экипаж полиции, патрулирующий территорию Волжского района.

Сотрудники Госавтоинспекции в считанные минуты прибыли по указанному адресу. Оценив масштаб «бедствия», мужчины, используя имеющиеся в патрульном автомобиле инструменты, быстро заменили поврежденное колесо большегруза. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость, пожелал инспекторам службы без происшествий и карьерного роста. Полицейские, убедившись, что мужчина 1953 года рождения больше не нуждается в помощи и продолжил свой путь домой, доложили дежурному обстановку и убыли на маршрут патрулирования.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную жизненную (дорожную) ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области сотрудники полиции напомнили юным пешеходам о Правилах дорожного движения
22 ноября 2023, 09:42
В Самарской области сотрудники полиции напомнили юным пешеходам о Правилах дорожного движения
В Приволжье воспитанники детского сада «Волна-1» побывали в гостях у сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району. Общество
206
Наградили пятерых водителей, которые управляют троллейбусами «Адмирал».
21 ноября 2023, 16:15
В самарском «ТТУ» транспорт подготовили к зиме,а лучших водителей наградили
Наградили пятерых водителей, которые управляют троллейбусами «Адмирал». Благоустройство
405
Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость).
20 ноября 2023, 16:09
В регионе введено временное ограничение движения для всех транспортных средств на участках автодороги Р-229
Причина- неблагоприятные погодных условия (сильный снег, метель, ограниченная видимость). Общество
644
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
472
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
1753
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
540
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
583
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
435
Весь список