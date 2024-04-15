Сотрудники полиции в Новокуйбышевске помогли автомобилистке, попавшей в сложную ситуацию

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Через социальные сети водитель выразила искреннюю благодарность сотрудникам Госавтоинспекции.

Находясь на маршруте патрулирования в Новокуйбышевске, сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение о ДТП во дворе одного из домов на ул. Дзержинского. Полицейские убедились в отсутствии пострадавших и задокументировали факт наезда женщиной-водителем на припаркованный автомобиль. После оформления аварии местная жительница поняла, что автомобиль заглох поперек дороги и не заводится. Сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине запустить двигатель и занять правильное положение для продолжения движения.

Водитель поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушие, и они продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Рядовой случай на дороге остался бы незамеченным, но в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили пост жительницы Новокуйбышевска со словами благодарности и описанием ситуации. На оперативном совещании руководитель отметил инспекторов ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по г. Новокуйбышевску и поставил их действия в пример коллегам.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную дорожную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/