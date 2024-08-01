Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.
Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова
Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина.
Куйбышевская магистраль приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
В результате визита общественник дал положительную оценку организации работы пункта участковых уполномоченных полиции отделения полиции.
«Гражданский мониторинг»: в Волжском районе общественник посетил пункт участковых уполномоченных полиции
В заключительный день форума были подведены итоги направлений и презентованы итоговые продукты смен – инициативы и конкретные проекты, которые будут реализованы за пределами iВолги.
В Самарской области состоялось закрытие Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»
Это заседание стало первым после назначения Михаила Смирнова на пост.
Михаил Смирнов провел заседание областного Правительства 
В рамках личного приема граждан он встретился с представителями ведущих российских автопроизводителей Ульяновской области.
Начальник Самарской таможни провел личный прием граждан в Ульяновской области
Пострадали три пассажира автобуса.
Сотрудники ГАИ работали на месте ДТП с автобусом в Самаре
Почувствуйте себя артистом драмы и приобщитесь к светлой магии театра Драмы!
Самарский театр драмы: «Игра в театр» в новом сезоне
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.11
-0.22
EUR 93.51
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сотрудники ГАИ работали на месте ДТП с автобусом в Самаре

1 августа 2024 15:58
132
Пострадали три пассажира автобуса.

По предварительной информации Госавтоинспекции: 1 августа 2024 года в 10:15 час. водитель 1974 года рождения, управляя тягачем Volvo в составе полуприцепа двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны ул. Конного проезда в направлении ул. Товарной. В пути следования, в районе дома №124, допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ под управлением водителя 1984 года рождения, после чего автомобиль КамАЗ отбросило на стоящий пассажирский автобус Hyundai, под управлением мужчины 1977 года рождения. Пострадали три пассажира автобуса: женщина 1986 года рождения – госпитализирована; женщине 1966 года рождения и мужчине 1973 года рождения - рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована.
20 июля 2024, 14:52
В Кировском районе Самары Lada Priora врезалась в металлическую опору, пострадала пассажирка автомобиля
39-летняя женщина-пассажир с телесными повреждениями госпитализирована. Происшествия
1122
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП.
19 июля 2024, 17:43
В Куйбышевском районе Самары столкнулись грузовик и пассажирский автобус
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Происшествия
1267
В пользу семьи погибшего водителя и пострадавшего пассажира перечислено почти 2 миллиона рублей.
10 июля 2024, 14:10
С виновницы смертельного ДТП в Самаре взыскали компенсацию морального вреда
В пользу семьи погибшего водителя и пострадавшего пассажира перечислено почти 2 миллиона рублей. Общество
875
В центре внимания
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
236
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
278
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
222
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
1 августа 2024  09:47
В Самаре из-за работ на теплотрассах ограничат движение по ряду улиц
232
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинс
31 июля 2024  13:58
В Самаре близится к завершению ремонт на последнем участке улицы Алма-Атинской
417
Весь список