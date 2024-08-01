Сотрудники ГАИ работали на месте ДТП с автобусом в Самаре

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По предварительной информации Госавтоинспекции: 1 августа 2024 года в 10:15 час. водитель 1974 года рождения, управляя тягачем Volvo в составе полуприцепа двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны ул. Конного проезда в направлении ул. Товарной. В пути следования, в районе дома №124, допустил наезд на стоящий автомобиль КамАЗ под управлением водителя 1984 года рождения, после чего автомобиль КамАЗ отбросило на стоящий пассажирский автобус Hyundai, под управлением мужчины 1977 года рождения. Пострадали три пассажира автобуса: женщина 1986 года рождения – госпитализирована; женщине 1966 года рождения и мужчине 1973 года рождения - рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО