Смертельное ДТП в Исаклинском районе: перевернулся КАМАЗ

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8 июля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек, погибли двое.

Смертельное ДТП произошло в 10:10 час. в Исаклинском районе. 54-летний водитель, находясь за рулем автомашины КАМАЗ 53229 (с июля 2022 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 6 раз), двигался по автодороге «Урал-Новое Ганькино-Ганькин» в направлении с. Новое Ганькино. В пути следования на 8 км. данной автодороги не выбрал безопасную скорость движения, опрокинулся на левый бок с последующим наездом на стоящий автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 64-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирован водитель легкового автомобиля и 51-летний пассажир грузовика. Водитель грузовой автомашины скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.