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СК возбудил уголовные дела после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в школе Челябинска 

16 сентября 2024 15:35
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В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

Уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности возбуждены после нападения 13-летнего школьника на сверстников и учителя в Челябинске, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России, передает РИА Новости.

"Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений... "организация убийства",... "халатность", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром 16 сентября 13-летний ученик одной из школ Челябинска напал на сверстников и учителя, количество пострадавших уточняется. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Теги: Уголовное дело

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