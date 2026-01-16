Врач дал советы для безопасных купаний на Крещение

Врач-терапевт Лобненской больницы Дмитрий Смирнов дал советы для того, чтобы купания на Крещение прошли без вреда для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области в четверг, 15 декабря, пишут "Известия".

Специалисты советуют отказаться от зимнего купания людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с давлением, перенесшим инфаркт или инсульт, а также при наличии острых и хронических воспалений. В группу риска также входят пациенты с заболеваниями дыхательных путей, дети, беременные и кормящие женщины, а также пожилые люди.

По словам Смирнова, перед погружением категорически нельзя употреблять алкоголь, поскольку он нарушает терморегуляцию. По его словам, перед купанием необходимо разогреться легкими упражнениями, подходить к проруби в удобной нескользящей обуви, а само пребывание в воде ограничить 20–30 секундами. После выхода важно быстро вытереться, переодеться в сухую теплую одежду и согреться, например горячим чаем, сообщает «Радио 1».

Кроме того, специалист подчеркнул, что купание допускается только в специально оборудованных местах, без ныряния и резкого забега в воду, желательно не в одиночку. При любом резком ухудшении самочувствия следует немедленно обратиться за медицинской помощью, отмечает 360.ru.

Фото горадминистрация