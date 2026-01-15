В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межрегионального отдела Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Он обвиняется по статьям "Превышение должностных полномочий", "Мелкое взяточничество" и "Получение взятки".

По версии следствия, в январе 2024 года фигурант дал указание подчиненным сотрудникам составить и подписать документы по результатам проведенной проверки в отношении коммерческой организации без отражения выявленных нарушений, препятствующих выдаче лицензии. Впоследствии на основании недостоверного акта организации выдана лицензия.

Он же, в 2024 году получил через посредника взятку на общую сумму 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.