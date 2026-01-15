Я нашел ошибку
Главные новости:
С 16 января 2026 года временно приостанавливается движение судов на воздушной подушке в связи со значительным ухудшением ледовой обстановки на Волге.
️Временно приостановлена работа зимней переправы «Самара — Рождествено»
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки
Он 15 января ушел из школы в Железнодорожном районе Самары и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Самарскими полицейскими разыскивается 10-летний мальчик
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
С 1 января 2026 года в регионе значительно повышены единовременные выплаты для тех, кто принимает решение служить в Вооружённых силах России.
В Самарской области приглашают на службу операторов дронов
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
В ГД россиянам посоветовали, вместо жалоб на УК за плохую уборку снега, решить проблему своими силами
Завтра, 16 января, и во вторник, 20 января, состоятся матчи в возрастной категории 2011-2012 г.р. между командами «Чайка», «Титан», «Меридиан» и «Ястребы».
Более 200 спортсменов принимают участие в городском турнире по хоккею «Золотая шайба» в Самаре
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
Жители Куйбышевского района получают медпомощь в обновленных условиях
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.57
-0.28
EUR 92.2
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре бывшего начальника межрегионального отдела Ростехнадзора обвиняют в получении взятки

72
Он в 2024 году получил через посредника взятку в 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника межрегионального отдела Средне-Поволжского управления Ростехнадзора. Он обвиняется по статьям "Превышение должностных полномочий", "Мелкое взяточничество" и "Получение взятки".

По версии следствия, в январе 2024 года фигурант дал указание подчиненным сотрудникам составить и подписать документы по результатам проведенной проверки в отношении коммерческой организации без отражения выявленных нарушений, препятствующих выдаче лицензии. Впоследствии на основании недостоверного акта организации выдана лицензия.

Он же, в 2024 году получил через посредника взятку на общую сумму 45 тысяч рублей за способствование в прохождении аттестации сотрудникам организации без фактической проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
15 января 2026, 17:54
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту смерти двух мужчин при падении люльки на стройплощадке
ЧП произошло 15 января 2026 года на территории строящегося объекта в Железнодорожном районе города Самары. Закон
143
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
09 января 2026, 15:32
Самарец откликнулся на предложение о дополнительном заработке и отдал мошенникам 8 000 000 рублей
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Происшествия
1155
Теперь он предстанет перед судом за покушение на кражу из магазина.
08 января 2026, 10:45
В Самаре мужчина пытался украсть из магазина электротовары, но был задержан
Теперь он предстанет перед судом за покушение на кражу из магазина. Закон
922
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
127
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
15 января 2026  13:51
Работу новогоднего комплекса в Самаре продлили до 1 февраля
253
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
15 января 2026  10:21
Вячеслав Федорищев поздравил работников следственных органов Самарского региона
255
В среду, 14 января, губернатор Вячеслав Федорищев посетил площадку компании «СамАрс» в селе Лопатино Волжского района.
14 января 2026  17:59
Вячеслав Федорищев посетил производство компании «СамАрс»
513
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
14 января 2026  14:04
В Самаре утвердили проект планировки территории под строительство школы и детского сада в Октябрьском районе
630
Весь список