Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве. По предварительной информации, он совершил суицид. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Как сообщает "Коммерсантъ", за несколько часов до смерти он разослал сообщение близким родственникам.

Днем 15 января в частном доме в поселении Филимонковское в Новой Москве было найдено тело 50-летнего бывшего заместителя министра труда Алексея Скляра с огнестрельным ранением. Тело лежало у порога дома. Рядом было обнаружено гладкоствольное ружье.

Перед смертью Алексей Скляр отправил сообщение близким в одном из мессенджеров: «Вы читаете мое письмо, когда меня уже нет. Во всем виновата моя жена». В СМИ стали множиться слухи — ревность, проблемы с бизнесом, алкогольная зависимость.

Алексей Скляр был женат дважды. Первый брак закончился разводом и разделом имущества в 2023 году. В том же году Алексей Скляр женился во второй раз. Первая жена отказался общаться с журналистами. Вторая сказала, что самоубийство супруга не связано с их семейными разногласиями.