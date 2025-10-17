Силовики назвали причины ЧС на тяговой подстанции железной дороги в Самарской области

170

По предварительным данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, причиной пожара, из-за которого остановили подачу электроэнергии целому микрорайону села Кинель-Черкассы, стало короткое замыкание трансформатора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, вечером 16 октября, на станции Толкай Куйбышевской железной дороги в Самарской области произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции.

Возгорание ликвидировали, в тушении задействовали пожарный поезд, направленный со станции Кинель. Жертв и пострадавших, по информации силовиков, нет.

«Подано резервное питание потребителям электроэнергии села Кинель-Черкассы», — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, которая уже ведет проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. После выяснения всех обстоятельств случившегося при наличии оснований, прокуроры примут меры реагирования.

Напомним, в 19:15 16 октября официальные паблики администрации Кинель-Черкасского района сообщили о чрезвычайной ситуации на тяговой подстанции железной дороги, из-за которой была остановлена подача электроэнергии потребителям в микрорайоне Полк.

Также в сетях было опубликовано видео масштабного пожара на объекте железнодорожной инфраструктуры, пишет Обоз-Инфо.