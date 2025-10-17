Я нашел ошибку
Главные новости:
Она завоевала золотую медаль на Первенстве мира по самбо, которое проходило в Индонезии.
Иван Носков встретился с самарской спортсменкой Полиной Ерькиной
Эксперты расскажут о мерах поддержки, которые оказывают федеральные и региональные институты.
«Жигулёвская долина»:  в технопарке пройдёт традиционный День инноватора 
Театр драмы им. М. Горького представит спектакль Дмитрия Крестьянкина «НА ДНЕ.DOC».
Самарский драмтеатр примет участие в фестивале «Уроки режиссуры» в Москве
С 22:00 17 октября по 23 октября.
В Самаре на улице Ново-Садовой будет временно ограничено движение транспорта
За призы и награды соревновались 200 спортсменов, включая 27 гроссмейстеров. 
Тольяттинский гроссмейстер Алексей Гребнев - бронзовый призер чемпионата России
В полном объеме благоустройство всех 10 заявленных территорий завершено в Промышленном районе.
В Самаре по программе «Народный бюджет Самарской области» на 85% выполнено благоустройство дворов 
В свои 19 лет Денис стал самым молодым участником старшей категории и сумел покорить жюри блестящей техникой и искренностью исполнения.
Артист балета САТОБ Денис Мазанов завоевал первую премию и золотую медаль на Международном конкурсе 
Посетители узнают о людях минувших десятилетий, что связали свою жизнь с рождением и развитием электроэнергетики в нашей стране.
СОУНБ приглашает на лекцию об истории отечественной электроэнергетики
Мероприятия
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Силовики назвали причины ЧС на тяговой подстанции железной дороги в Самарской области

17 октября 2025 13:24
Силовики назвали причины ЧС на тяговой подстанции железной дороги в Самарской области

По предварительным данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, причиной пожара, из-за которого остановили подачу электроэнергии целому микрорайону села Кинель-Черкассы, стало короткое замыкание трансформатора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, вечером 16 октября, на станции Толкай Куйбышевской железной дороги в Самарской области произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции.

Возгорание ликвидировали, в тушении задействовали пожарный поезд, направленный со станции Кинель. Жертв и пострадавших, по информации силовиков, нет.

«Подано резервное питание потребителям электроэнергии села Кинель-Черкассы», — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, которая уже ведет проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. После выяснения всех обстоятельств случившегося при наличии оснований, прокуроры примут меры реагирования.

Напомним, в 19:15 16 октября официальные паблики администрации Кинель-Черкасского района сообщили о чрезвычайной ситуации на тяговой подстанции железной дороги, из-за которой была остановлена подача электроэнергии потребителям в микрорайоне Полк.

Также в сетях было опубликовано видео масштабного пожара на объекте железнодорожной инфраструктуры, пишет Обоз-Инфо.

в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
15 октября 2025, 14:02
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
Специалисты продолжают работать на месте пожара. Происшествия
В Красноярском районе ликвидировали возгорание дома на площади 100 квадратных метров
15 октября 2025, 11:31
В Красноярском районе ликвидировали возгорание дома на площади 100 квадратных метров
В тушении пожара участвовали 11 человек личного состава и 3 единицы основной пожарной техники. Происшествия
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
13 октября 2025, 17:44
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы. Происшествия
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
16 октября 2025  10:43
В Самаре тепло поступило в 98% жилфонда
