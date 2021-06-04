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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

4 июня 2021 10:09
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Сильный ветер: в Самарской области объявили желтый уровень опасности

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра, порывы 17-22 м/с, с сохранением до конца дня 4 июня».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • - при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • - важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • - если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • - не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • - ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • - опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • - уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • - машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Будьте внимательны и осторожны!

Теги: В центре внимания ветер желтый уровень опасности погода

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