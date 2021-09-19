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Ночью и утром 20 сентября в Самарской области местами ожидаются заморозки -0, -5 С

19 сентября 2021 13:09
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Ночью и утром 20 сентября в Самарской области местами ожидаются заморозки -0, -5 С

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 20 сентября в Самарской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -5 С».

В связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее и не оставлять детей без присмотра в холодную погоду.

Переохлаждение организма — основная причина возникновения «простудных» заболеваний. Одежда должна соответствовать погодным условиям. Берегите свое здоровье.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

Теги: В центре внимания погода

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