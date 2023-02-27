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Дмитрий Азаров: "Главам городов ноги никто переставлять не будет, но контроль за их работой обеспечим"

27 февраля 2023 21:11
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Главы Самары и Тольятти доложили, как борются со снегом.

В понедельник, 27 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с участием руководителей министерств и ведомств региона, а также глав муниципалитетов. Одна из ключевых тем повестки – расчистка дорог и кровель жилых домов.

Последние несколько дней на территории региона наблюдаются неблагоприятные метеоусловия – снег, ледяной дождь, порывы ветра, гололедица.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов отметил, что   в связи с неблагоприятными погодными условиями на 8 участках федеральных дорог ограничивалось движение для грузовых и маршрутных транспортных средств. Кроме того, минувшей ночью было полностью перекрыто движение на федеральной трассе М-5 «Урал» подъезд к г. Оренбургу. Перекрывались и региональные дороги.

Алексей Степанов отметил, что по данным синоптиков на этой неделе продолжатся осадки в виде мокрого снега и дождей. «Погодные условия, особенно первой половины недели, будут сказываться на образовании гололеда на дорогах области», – обратил он внимание участников оперативного совещания.

«Мы постоянно видим переход через ноль. Понятно, что на дорогах будет складываться непростая ситуация. Необходимо дополнительно отработать совместно с ГИБДД режимы скоростного движения», – поручил Губернатор министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину.

«Совместно с ГИБДД и МЧС отрабатываем своевременное принятие решения об ограничении движения на опасных участках дорог при возникновении гололедицы. Также всем дорожным службам дано поручение более интенсивно обрабатывать дороги песчано-соляной смесью во время температурных колебаний от минуса к плюсу», – отметил руководитель областного минтранса.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что эту работу в предстоящие семь дней надо усиливать. «Все опасные участки, в том числе спуски и подъемы, обрабатывать. Держите ситуацию на личном контроле, регулярно проводите заседания штабов как по пассажирским перевозкам, так и по состоянию дорог. Перейдите на этой неделе на ежедневный формат проведения соответствующих совещаний, чтобы обеспечить должный уровень безопасности», – поручил губернатор.

Иван Пивкин добавил, что сегодня днем и предстоящей ночью работа на дорогах, с упором на крупные города – Самару, Тольятти и Сызрань, – продолжится. Ресурсы служб будут направлены на вывоз снега, расширение проезжих частей и противогололедную обработку асфальта.

Глава областной столицы Елена Лапушкина доложила, что минувшей ночью на территории Самары были задействованы 217 единиц техники. За сутки было израсходовано более ста тонн противогололедных материалов, проводилась откачка талой воды в Куйбышевском районе. «Сегодня продолжаем откачку воды с помощью 4 бойлеров, начали это делать в Красноглинском районе. Сегодня днем задействовано 308 единиц техники, 3406 уборщиков территории и дворников. На улично-дорожной сети города задействовано 260 человек, 151 единица техники. На территории внутригородских районов задействовано 2992 дворника и 122 единицы техники. Кроме того, на территории скверов работает 21 единица техники, 75 дворников. На уборку парков вышло 7 единиц техники, 55 человек. На территории набережной 7 единиц техники и 24 уборщика», – пояснила глава города.

Елена Лапушкина также добавила, что продолжается очистка кровель зданий. Всего в Самаре 6875 скатных крыш, из них почти половина – 3345 – расположены над пешеходными тротуарами. На сегодняшний день требуется очистка более 2 тысяч кровель. «Сегодня у нас работает 76 бригад, планируем очистить 242 кровли», – добавила глава города.

Дмитрий Азаров задал мэру вопрос о том, насколько эффективно выстроена работа с управляющими компаниями, которые обязаны чистить от снега внутридворовые территории. «Есть управляющие компании, которых даже призывать к работам не надо, потому что они сами своевременно выводят на уборку технику и дворников. Но есть нерадивые управляющие компании, на качество работы которых мы составляем материалы и направляем их либо в Государственную жилищную инспекцию, либо в Прокуратуру», – добавила глава Самары.

«Попрошу министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики совместно с Государственной жилищной инспекции жестким образом отработать по управляющим компаниям по всей территории Самарской области, там, где не была своевременно организована работа по расчистке кровель, что представляет безусловную опасность для жизни и здоровья людей, и уборке внутридомовых территорий – вплоть до передачи материалов в правоохранительные органы», – поручил Дмитрий Азаров.

Очистка от снега и противогололедная обработка дорог, в том числе внутриквартальных проездов продолжается и в Тольятти. «Сейчас в день по магистралям работает 73 единицы техники, 250 дворников в две смены. По внутриквартальным территориям работает 71 единица техники, 117 дворников», – рассказал заместитель главы города Артем Анисимов.

«В этом году, по моим ощущениям, поступает наибольшее количество жалоб на состояние дорог и тротуаров в Самаре и Тольятти. Такого не было давно, – акцентировал внимание глав двух городов Дмитрий Азаров. – Разбирайтесь, что произошло, в том числе в тех случаях, где произошла смена компаний, их руководителей, насколько это эффективно и оправдано. Сделайте оценку принятых управленческих решений — для того, чтобы не допускать подобного недовольства людей в дальнейшем. Продумывайте на будущее, как мы будем выстраивать работу. Ноги вам переставлять не будем, эта ваша зона ответственности».

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Погода Самара

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