Я нашел ошибку
Главные новости:
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.
Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении
В тушении пожара участвовали 8 человек, задействованы два пожарных автомобиля.
Сегодня в Кинеле горела частная баня на площади 20 квадратных метров
Теперь в будние дни сад работает до 17.00.
С ноября меняется время работы самарского Ботанического сада
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.
Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
0.3
EUR 93.51
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сегодня в Кинеле горела частная баня на площади 20 квадратных метров

5 ноября 2025 22:14
122
В тушении пожара участвовали 8 человек, задействованы два пожарных автомобиля.

Силами огнеборцев пожарно-спасательного отряда № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ликвидирован пожар в Кинеле на улице Ново-Садовой. Горела частная баня на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара поданы 2 ручных комбинированных ствола с условным проходом 50 мм и создано одно звено газодымозащитной службы.

Локализация объявлена в 15:28, ликвидация открытого горения - в 15:32, а еще через 13 минут пожар ликвидирован полностью.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 8 человек, задействованы два пожарных автомобиля, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:  ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

 

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В селе Кинель-Черкасского района горел дом
29 октября 2025, 12:50
В селе Кинель-Черкасского района горел дом
Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Происшествия
643
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
27 октября 2025, 13:40
В воскресенье в Нефтегорском районе горел дом
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 36 оперативно потушили пожар   Происшествия
654
В Красноярском районе горел жилой дом
27 октября 2025, 11:51
В Красноярском районе горел жилой дом
Пожар распространился на площади в 60 кв. метров. Происшествия
616
В центре внимания
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
186
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
339
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
916
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
759
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1605
Весь список