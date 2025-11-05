Сегодня в Кинеле горела частная баня на площади 20 квадратных метров

122

Силами огнеборцев пожарно-спасательного отряда № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ликвидирован пожар в Кинеле на улице Ново-Садовой. Горела частная баня на площади 20 квадратных метров.

На тушение пожара поданы 2 ручных комбинированных ствола с условным проходом 50 мм и создано одно звено газодымозащитной службы.

Локализация объявлена в 15:28, ликвидация открытого горения - в 15:32, а еще через 13 минут пожар ликвидирован полностью.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 8 человек, задействованы два пожарных автомобиля, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»