Сегодня ночью в Шенталинском районе горел магазин

96

16 апреля 00:52 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Шентала на улица Куйбышева горит магазин.

К месту вызова оперативно выехал дежурный караул Части.

По прибытии было установлено, что горит оргтехника на площади 5 квадратных метров, существует угроза распространения огня.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы. В 00:58 пожар был локализован, в 01:02 – объявлена ликвидация открытого горения, в 01:02 зафиксирована полная ликвидация последствий пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"