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Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства

23 мая 2025 11:51
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самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства

Несмотря на ранее вводившееся в регионе постановление (N° 13 от. 30.01.2023)
 о запрете полётов БВС, а также с учетом внесенных в него постановлением Губернатора Самарской области (Nº 274 от 06.12.2023) изменений и послаблений, отмечается негативная тенденция по увеличению количества нарушений федеральных авиационных правил.

Вследствие чего необходимо в очередной раз проинформировать жителей региона
 о том, что самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства, за которое предусмотрена административная, а в случае причинения вреда жизни и здоровью граждан уголовная ответственность.

Также существенное негативное влияние на безопасное использование воздушного пространства оказывают участившиеся диверсионно-террористические акты на территории России, осуществляемые спецслужбами и экстремистскими националистическими организациями Украины, в том числе с использованием БВС малой авиации.

В этой связи УФСБ России по Самарской области напоминает:

- В случае обнаружении БВС, жителям Самарского региона, необходимо немедленно сообщить по единому номеру «112».

- В сообщении необходимо указать: место и время обнаружения БВС, какие объекты расположены в районе его нахождения (многоэтажные дома, школы, сады, магазины и т.д.), описание типа (квадрокоптерный или самолетный), примерное направление движения БВС (по возможности), а также иную информацию, имеющую значение для принятия решения.

- После передачи информации в правоохранительные органы необходимо быть на связи по указанному в своем сообщении телефону, при наличии мобильных средств зафиксировать нахождение БВС в воздушном пространстве.

Кроме того, необходимо предостеречь жителей Самарской области от выполнения прогулочных полетов на воздушных судах, так как несанкционированные воздушные прогулки могут представлять опасность для граждан в связи с существующими реальными угрозами применения противником РФ беспилотных воздушных судов внешне и конструктивно соответствующих прогулочным самолетам, и, как следствие, в отношении них могут быть применены различные средства подавления, а при особой необходимости - средства поражения в целях своевременного предотвращения возможной террористической атаки на объекты критической инфраструктуры Самарского региона.

 

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