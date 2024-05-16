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Самарцы в отпусках боятся отравлений и укусов насекомых

16 мая 2024 12:15
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Самарцы в отпусках боятся отравлений и укусов насекомых

Каждый четвертый житель Самары боится отравиться на отдыхе. Такие данные получила «АльфаСтрахование» в ходе опроса среди жителей регионов.

23,2% опасаются мошенничества и краж документов, 17,9% тревожатся из-за укусов насекомых и диких животных. Возможное опоздание на самолет волнует 10% опрошенных, проблемы с незнанием местного языка – 5,7%, возможные финансовые сложности – 5,5%.

Природные явления также вызывают различные страхи. Например, 33% отдыхающих боятся утонуть, 25% - попасть в ураган, 19,7% в горах столкнуться с лавиной, 12% - с наводнением.

Уберечь себя от возможных проблем путешественники из Самары пытаются разными способами. В том числе, путем покупки полиса страхования жизни и здоровья в путешествиях. Так делают 17%. Еще 11% пользуются страхованием имущества в поездке. 35,5% готовы к решению проблем по мере их поступления.

Большинство опрошенных отдыхают в России. В первую очередь потому, что так можно сэкономить – так ответили 43,4%. 27,2% выбирают внутренний туризм, чтобы больше узнать о стране и сэкономить время на длительные переезды. 18% хотят поддержать отечественный туризм и подчеркивают, что только внутри страны ощущают себя безопасно.

В отпуске 47,9% предпочитают ничего не делать. 20,4% ездят на экскурсии, 13,4% обязательно устраивают шоппинг, 12,9% - лечатся на курортах.

Участие в опросе приняли 1214 человек.

Теги: Опрос

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