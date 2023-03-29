Самарцы пожаловались на пенсионерку, державшую 20 собак

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Любительница собак из г. Самары на протяжении нескольких лет держала в своей однокомнатной квартире порядка 20 питомцев. Соседи жаловались владелице животных на вечный лай, вой, а также неприятный запах, который был вызван тем, что нужду они также справляли в квартире, но женщина игнорировала слова остальных жильцов дома. В результате соседи подали на хозяйку 20 собак в суд.

Суд принял решение в пользу остальных жильцов подъезда и обязал женщину вывезти собак, а в квартире провести санитарную обработку и избавиться от неприятного запаха. На основании исполнительного листа в отношении собачницы в отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары возбудили исполнительное производство.

Зная о судебном решении, женщина избегала встречи с судебными приставами, скрывалась от них и на связь не выходила. В результате проведения разыскных мероприятий должницу удалось установить и вручить ей требование об исполнении судебного решения. Однако в установленный законом срок женщина квартиру от животных не освободила.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства вынесли в отношении должницы постановление о взыскании исполнительского сбора и назначили новый срок для исполнения судебного решения.

В назначенную дату к должнице прибыли судебные приставы и зоозащитники, которые должны были забрать животных в приют. Однако дверь никто не открыл. Сотрудники Службы оставили должнице уведомление, что в случае ее воспрепятствования исполнению судебного решения, то оно будет исполнено принудительно.

Ознакомившись с уведомлением, должница сама вышла на связь с судебными приставами и сообщила, что вывезет собак из квартиры без посторонней помощи. Вечером следующего же дня квартиру покинули последние животные. Теперь должнице предстоит исполнить вторую часть судебного решения: провести санитарную обработку и нейтрализовать запах.

В случае, если она этого не сделает, ей будет грозить административный штраф за неисполнение судебного решения.