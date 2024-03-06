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Самарцы незаконно перепланировали квартиру - пришлось все возвращать на место

6 марта 2024 11:21
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Самарцы незаконно перепланировали квартиру - пришлось все возвращать на место

 Под контролем судебных приставов-исполнителей отделения Советского района г. Самары жильцы квартиры восстановили межкомнатные перегородки,  несущие стены и систему отопления.

Инспекционная проверка установила, что собственники жилья в одном из многоквартирных домов демонтировала стену между кухней и одной из комнат, убрали стену между спальней и лоджией, установили перегородку, сделав кладовую, а также перенесли прибор отопления без соответствующих разрешений. Районная администрация обратилась в суд, потребовав обязать нарушителей привести квартиру в прежнее состояние.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Судебный пристав-исполнитель, вручив супружеской паре постановление о возбуждении исполнительного производства,  предупредил их о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда.

Однако по истечении установленного судебным приставом срока жильцы квартиры к устранению нарушений так и не приступили. Тогда сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей с каждого.

Только после этого супруги вернули квартире прежнее состояние.

Исполнительский сбор оплачен и исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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