Самарцу пришлось убрать с объекта культурного наследия вывеску «Цветы» и козырек

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Индивидуальный предприниматель из г. Самары открыл в центре города цветочный магазин. Заняв помещение на первом этаже в строении, являющимся объектом культурного наследия, мужчина начал обустраиваться. Он разместил над входом вывеску и установил козырек, чем нарушил закон.

Государственный орган, занимающейся охраной объектов наследия, обратился в суд с требованием к предпринимателю вернуть зданию первоначальный вид. Суд встал на сторону ведомства и принял решение обязать владельца демонтировать вывеску и козырек. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес в отношении должника постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. В связи с тем, что мужчина периодически покидал пределы страны, данная мера стала для него сильным стимулом к исполнению решения суда.

Вывеску с надписью «Цветы» и козырек должник демонтировал. Внешний облик объекта культурного наследия восстановлен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.