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Самарцу помогли получить зарплату после производственной травмы

6 сентября 2024 10:51
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Самарцу помогли получить зарплату после производственной травмы

Наладчик одного из предприятий получил на производстве травму, в результате которой ему был причинен тяжкий вред здоровью. После восстановления мужчина вернулся на работу и предоставил медицинское заключение о необходимости перевода его на более легкие условия труда. Несмотря на имеющиеся на момент обращения работника вакантные должности, работодатель заявил об отсутствии подходящих сотруднику условий и о его увольнении в связи с этим. Мужчина с таким решением руководства не согласился и обратился в суд.
Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение обязать работодателя восстановить истца на работе и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары.


Сотрудники Службы возбудили соответствующее исполнительное производство. За неисполнения судебного решения в срок в отношении должника было вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. На денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках, были направлены постановления о взыскании.
В результате принятых судебным приставом мер задолженность по заработной плате перед наладчиком полностью погашена.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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