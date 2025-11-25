Самарцев предупреждают о фальшивых Дедах Морозах

187

Тревогу бьют в РЖД.

Напомним, не так давно в свой путь по стране отправился поезд зимнего волшебника. В Тольятти специализированный состав прибудет 17 декабря. Аферисты решили воспользоваться новогодним настроением россиян и начали продавать свои билеты на мероприятие.

«Мы наблюдаем за тем, как на интернет-площадках появляются объявления о продаже билетов на мероприятия Поезда Деда Мороза в городах маршрута. Продавцы на сайтах объявлений, утверждающие обратное, являются мошенниками», - отметили в пресс-службе Российских железных дорог.

Как выяснилось, преступники скупают билеты, затем предлагают услугу по их переоформлению.

«За вознаграждение «доброжелатели» оформляют билет со своего аккаунта и передают получателю билет в электронном виде. Фактически это является покупкой билетов «с рук», так как оформляет заказ не родитель ребёнка, а третье лицо на чужую фамилию. Это является нарушением правил продажи билетов», - рассказали в РЖД.

В компании подтвердили, что ОАО «РЖД» не сотрудничает с организациями и физическими лицами в части реализации билетов на мероприятия Поезда Деда Мороза. Билеты продаются только на сайте rzd.ru.

При входе в вагоны «Кукольный театр» и «Сказочная деревня» производится обязательная проверка билетов и документов, удостоверяющих личность, пишет ГТРК-Самара.