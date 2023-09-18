Самарца убедили вернуть соседке принадлежащие ей квадратные метры

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Демонтировать веранду дома, которую мужчина возвел с нарушением земельных границ соседского участка, мужчина согласился только после вынесения судебным приставом исполнительского сбора.

Владелица земельного участка в Советском районе г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением в адрес своего соседа. Дело в том, что мужчина увеличил веранду своего дома, захватив при этом часть соседского участка. Суд требования женщины удовлетворил и обязал землевладельца освободить самовольно захваченные квадратные метры.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник Службы уведомил должника о необходимости исполнения решения суда. Также судебный пристав предупредил его о последствиях неисполнения требований исполнительного документа.

Однако собственник дома не желал демонтировать подсобное помещение. Объяснял он это тем, что площадь дома не выходит за пределы границ земельного участка, находящегося у него в собственности. Однако кадастровая схема содержала прямо противоположные сведения.

Проигнорировав срок для добровольного исполнения, судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора, а также временно ограничил его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Посчитав, что положение дел может только усугубиться, мужчина демонтировал самовольно возведенное строение. Границы земельных участков восстановлены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.