Я нашел ошибку
Главные новости:
Дом горел рано утром в Октябрьске
Дом горел рано утром в Октябрьске
В Тольятти пенсионерка не стала жертвой мошенников благодаря агенту по недвижимости
В Тольятти пенсионерка не стала жертвой мошенников благодаря агенту по недвижимости
Никита Михалков представил самарцам свой спектакль «12»
Никита Михалков представил самарцам свой спектакль «12»
На букеты и подарки к 8 Марта самарцы в этом году потратят в среднем 7400 рублей
На букеты и подарки к 8 Марта самарцы в этом году потратят в среднем 7400 рублей
В 2024 году обновлена программа для участников круизов с посещением ООПТ
В 2024 году обновлена программа для участников круизов с посещением ООПТ
МОК заявил, что не будет выдвигать новые требования по допуску России на ОИ-2024
МОК заявил, что не будет выдвигать новые требования по допуску России на ОИ-2024
Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект
Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект
Чемпионатное движение по профмастерству «Абилимпикс» поможет вернуться к мирной жизни ветеранам СВО
Чемпионатное движение по профмастерству «Абилимпикс» поможет вернуться к мирной жизни ветеранам СВО
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.87
-0.17
EUR 99.45
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
История изобретения печатных машинок»: новая выставка в Самарской областной библиотеке
В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарскому водителю пришлось заплатить за сбитого пешехода

29 февраля 2024 09:46
222
Самарскому водителю пришлось заплатить за сбитого пешехода

Житель г. Самары, двигаясь утром на личном автотранспорте, не снизил скорость перед пешеходным переходом, в результате чего допустил наезд на переходящую дорогу женщину.  Столкновение с транспортным средством стало причиной нанесения тяжкого вреда здоровью: перелома плечевой и диафиза большеберцовой костей. Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также он обязал выплатить виновника женщине компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительных производств, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

В связи с неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер моральный вред полностью компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области уничтожат 270 литров нелегального алкоголя
28 февраля 2024, 10:29
В Самарской области уничтожат 270 литров нелегального алкоголя
Сразу трое жителей Елховского района Самарской области попались на незаконной перевозке немаркированной спиртосодержащей продукции. Происшествия
286
Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах
27 февраля 2024, 11:18
Самарцу пришлось заплатить за кражи в магазинах
Судебный пристав-исполнитель направил должнику уведомление о возбуждении исполнительного производства через портал Госуслуг. Происшествия
473
Муж после развода не отдавал самарчанке автомобиль
26 февраля 2024, 11:30
Муж после развода не отдавал самарчанке автомобиль
Делить совместно нажитое пришлось через суд. Происшествия
417
В центре внимания
В нем приняли участие порядка ста специалистов – это разработчики БАС, руководители компаний, научные работники и потенциальные потребители продукции.
28 февраля 2024  16:15
Дмитрий Азаров провел совещание с самарскими производителями беспилотников
505
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
28 февраля 2024  13:39
В Самаре состоится финал «Российско-иранского творческого марафона Культурная дипломатия»
440
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
28 февраля 2024  13:19
Комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведёт приём граждан в Самаре
440
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
28 февраля 2024  11:02
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области
455
Один из вопросов, который обсуждался на губдуме, – возвращение в госсобственность ряда объектов на территории региона, ранее перешедших в частные руки.
27 февраля 2024  16:41
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской Губернской Думы
584
Весь список