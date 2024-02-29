Самарскому водителю пришлось заплатить за сбитого пешехода

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Житель г. Самары, двигаясь утром на личном автотранспорте, не снизил скорость перед пешеходным переходом, в результате чего допустил наезд на переходящую дорогу женщину. Столкновение с транспортным средством стало причиной нанесения тяжкого вреда здоровью: перелома плечевой и диафиза большеберцовой костей. Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы. Также он обязал выплатить виновника женщине компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

Исполнительные листы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Промышленного района г. Самары. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительных производств, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

В связи с неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и обращении взыскания на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер моральный вред полностью компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.